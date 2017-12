Xadrez nos 20º JIMV

No dia 29, quarta-feira, ocorreu o 20º JIMV de Xadrez, no ginásio municipal, com a participação de 20 escolas da rede municipal, estadual e particular. Participaram da competição alunos das categorias mirim, infantil e juvenil, e a arbitragem foi realizada pela ONG Embrião de Alvorada.

Confira a classificação:

Mirim Feminino

Campeão: EMEF Don Diogo

Vice Campeão: EMEF Sargento Raimundo

3º Lugar: EMEF Residencial Figueira

4º Lugar: EMEF Guerreiro Lima

Infantil Feminino

Campeão: EMEF Getúlio Vargas

Vice Campeão: EMEF Don Diogo

3º Lugar: EMEF Sargento Raimundo

4º Lugar: EMEF Humberto de Campos

Juvenil Feminino

Campeão: EMEF Humberto de Campos

Vice Campeão: EMEF São Jorge

3º Lugar: EE Cecilia Meireles

4º Lugar: EMEF Don Diogo

Mirim Masculino

Campeão: EMEF Don Diogo

Vice Campeão: EMEF Humberto de Campos

3º Lugar: EMEF Guerreiro Lima

4º Lugar: EMEF Getúlio Vargas

Infantil Masculino

Campeão: EMEF Don Diogo

Vice Campeão: EMEF Humberto de Campos

3º Lugar: EMEF São Jorge

4º Lugar: EMEF Sargento Raimundo

Juvenil Masculino

Campeão: EE Cecilia Meireles

Vice Campeão: EMEF Guerreiro Lima

3º Lugar: EMEF Don Diogo

4º Lugar: EMEF Luciana de Abreu