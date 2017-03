2ª edição do Cortejo Cultural será neste sábado (25/03)

Neste sábado, 25 de março, as ruas de Viamão irão ganhar um colorido especial com a 2ª edição do Cortejo Cultural. Grupos artísticos da cidade irão percorrer toda a extensão das avenidas Américo Vespúcio Cabral e Coronel Marcos de Andrade, em direção à Praça Júlio de Castilhos, no Centro. A concentração do evento será no Espaço de Arte Viandantes (rua Francisco Carvalho da Cunha, n° 319, próximo a unidade da CEEE, no Centro), a partir das 9 horas. A saída está prevista para às 10h, em frente à Amauri Tintas, no cruzamento entre a ERS 040 e a avenida Américo Vespúcio Cabral. Após o cortejo, irá ocorrer uma celebração na Praça, com apresentações de diferentes expressões artísticas, tais como, teatro, dança, circo, capoeira, música e artes plásticas. A organização do evento é dos grupos ‘Experimental de Teatro’, ‘Leva Eu’ e ‘Espaço de Arte Viandantes’, com o apoio da Prefeitura de Viamão. A atividade é uma celebração à arte em homenagem ao Dia Mundial do Teatro e do Circo, celebrado em 27 de março.