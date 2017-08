80ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria chega a Viamão

Em clima de entusiasmo e alegria, o Fogo Simbólico foi recepcionado na manhã desta segunda-feira (28) pelo prefeito de Viamão, André Pacheco, e pelo secretário de Educação, Carlos Bennech, na EMEF Farroupilha, no Orieta. Para a solenidade, os alunos da escola prepararam apresentações. A Banda Marcial tocou “Querência Amada” e o grupo de invernada apresentou coreografias tradicionalistas. O momento mais marcante da festividade foi quando os alunos, ao encerrarem a cerimônia, cantaram o Hino Rio-Grandense.

O prefeito aproveitou a solenidade para ressaltar a alegria de participar de um momento importante na história do município e na tradição gaúcha e a união que deve existir nas escolas: “A nossa tradição está vinculada a dois pontos fundamentais, que é a educação e o pertencimento. O Fogo Simbólico, a Semana da Pátria, a Semana Farroupilha, todos os movimentos envolvem a educação e o pertencimento. Estamos em um momento importante para discutirmos o pertencimento, pois estamos vivendo uma dificuldade política e é dentro da escola que fazemos essa discussão, onde nos unimos e é assim que conseguiremos fazer um futuro melhor.”

O secretário de Educação expressa que o Fogo Simbólico traz várias interpretações, mas uma significativa que representa a chama da alegria, convicção, a chama de que podemos, sim, acreditar cada vez mais no potencial que temos. A chama que traz a possibilidade de estarmos cada vez mais com ânimo e que podemos, sim, construir um mundo melhor.”

Na cerimônia também estiveram presentes o grupo de escoteiros Alencarino Scarpetti, o representante do Eixo do Vale da Centelha da Liga Nacional Regional RS, Paulo Pretto, diretor-presidente do grupo de escoteiros maristas Irmão Dionísio Tonial, do representante dos escoteiros Itapuã Cantegril, Teófilo Medeiros.

Um pouco de história:

O fogo Simbólico da Pátria surgiu em 1937, como idéia de um grupo de patriotas do Rio Grande do Sul, que procurava um símbolo que representasse o ardor cívico do povo gaúcho. A escolha recaiu sobre o fogo, elemento cuja descoberta deu início à evolução do homem. A idéia foi acolhida com muito entusiasmo, sendo complementada com o acréscimo de que o Fogo Simbólico da Pátria deveria percorrer o território nacional, numa corrida de revezamento que iria ser denominada Corrida do Fogo Simbólico da Pátria.

Assim, em 1938, foi realizada uma pequena corrida, num trecho de 26 km, entre as cidades de Viamão e de Porto Alegre, constituindo-se ela na 1º Corrida do Fogo Simbólico da Pátria.

A programação oficial da Semana da Pátria 2017, comemora os 195 anos da Independência do Brasil e o Centenário da Fundação da Liga de Defesa Nacional.