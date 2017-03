Abertas inscrições para a 2ª Mostra de Dança Viamonense

O evento será realizado nos dias 28 e 29 de abril, no Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 de abril.

A Mostra de Dança Viamonense terá mais uma edição. A primeira aconteceu em 2016 e foi um sucesso de participação e público, reunindo mais de 1.500 pessoas, 42 coreografias e cerca de 300 bailarinos. O objetivo do evento é valorizar o trabalho desenvolvido por aqueles que se dedicam à dança no município de Viamão e região, além de desenvolver a integração e intercâmbio cultural entre os participantes.

A segunda edição da Mostra de Dança Viamonense será realizada nos dias 28 e 29 de abril, no Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel, na Av. Liberdade, 1751. O evento, que terá entrada gratuita, não possui caráter competitivo. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 de abril. A realização é da Prefeitura de Viamão, por meio da Secretaria de Cultura, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril.

Poderão participar da Mostra: grupos, bailarinos, coreógrafos, academias e companhias de dança de Viamão e demais municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Porém, é importante salientar que, a prioridade será dada para grupos locais ou grupos que tenham integrantes/bailarinos do município. As apresentações dos grupos selecionados serão realizadas no dia 28 de abril (nos três turnos, manhã e tarde para o público escolar e, à noite, para a população em geral) e no dia 29 de abril (apenas no turno da noite). Também no dia 29 de abril (sábado), nos turnos da manhã e tarde, ocorrerá uma programação paralela na Praça Júlio de Castilhos, no Centro de Viamão, que inclui aula de dança aberta e apresentação de um espetáculo convidado.

Inscrições

Para participar da 2ª Mostra de Dança, os interessados devem enviar a ficha de inscrição e o termo de uso de imagens, devidamente preenchidos, e a música anexa para o e-mailjuh_johann@hotmail.com - até o dia 12 de abril. Todos os e-mails de inscrição terão retorno de recebimento. Caso não receba essa confirmação, envie novamente. Cada bailarino poderá estar inscrito em até três coreografias por turno, bem como cada grupo pode inscrever até duas coreografias por turno. O tempo máximo de cada coreografia será de 5 (cinco) minutos. As inscrições são gratuitas. É importante salientar que a organização do evento não irá fornecer transporte, cachê e/ou ajuda de custos. Para mais informações, ligue (51) 3435.3374 (Secretaria de Cultura). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 ás 12h e das 13h30 às 17h.

Seleção dos grupos

A seleção dos grupos será realizada, entre os dias 13 e 19 de abril, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Cultura, juntamente com a graduanda em dança da UFRGS, Juliana Johann (responsável pela produção executiva do evento). A seleção visa uma mostra de dança diversificada, proporcionando ao público contato com gêneros variados. O resultado dos selecionados será divulgado no dia 20 de abril, no site da Prefeitura de Viamão (www.viamao.rs.gov.br).