Abertura da Semana da Pátria une diversas representações sociais

Uma corrente de escoteiros e estudantes das escolas Nossa Senhora de Fátima, Castelo Branco, Amador Nunes da Rocha, Apae e escoteiros dos grupos Alencarino Scarpetti, Irmão Dionísio Tonial, Itapuã Cantegril e Distrital dos Desbravadores, escoltaram o Fogo Simbólico, em forma de corrente, desde a entrada do Centro (Américo Vespúcio Cabral) até o Paço Cívico junto à Prefeitura. O prefeito, André Pacheco, e o secretário de Educação, Carlos Bennech, aguardaram a chegada do Fogo para o acendimento da Pira, que estava sendo guarnecida pela Ordem DeMolay de Viamão, que está completando 123 anos.

O Fogo Simbólico da Pátria chegou ao município no dia 28 de agosto, através da Liga da Defesa Nacional, e ficou guardado na EMEF Farroupilha até a manhã de hoje. Após o hasteamento das bandeiras, o diretor do Grupo de Escoteiros Itapuã Cantegril, Teófilo Medeiros, falou em nome dos grupamentos de escoteiros e desbravadores. “Setembro é o mês que homenageamos a nossa Pátria, momento de reflexão para unirmos as forças do bem em prol de um país melhor.”

O secretário de Educação expressa que esta é a Semana de enaltecer o amor à terra. “É muito importante dizer o quanto queremos o melhor para a nossa cidade. Amamos a nossa Pátria e a nossa terra!” O prefeito destaca a importância do Ato, mesmo o país estando numa crise política e econômica. “Queremos um futuro melhor para a nossa cidade, nosso Estado e nosso país e isso só conseguiremos através da Educação. Mesmo com dificuldade financeira, não estamos deixando de investir em melhorias físicas, estruturais e de equipamentos para as nossas escolas, bem como na formação dos professores. Estamos trabalhando a inclusão social para que a qualidade de vida de todos melhore. Isso é pensar o futuro, sem esquecer a história e a tradição”, finaliza Pacheco.

A apresentação do coral Amigos da Esperança, formado por alunos da EMEF Jardim Outeiral, do projeto Aurora – Escolas Inovadoras, emocionou a todos. O grupo é formado por estudantes com e sem deficiência e é coordenado pela professora Rosana Kasper. O coral é referência na comunidade, na rede municipal escolar e também realiza apresentações em outros municípios. O Fogo Simbólico será guardado pelos grupos de escoteiros da cidade e pela Ordem DeMolay até o dia 7 de Setembro, quando será extinto.

Serão realizados, no total, quatro desfiles. O primeiro já acontece no próximo sábado (dia 2), em Itapuã, a partir das 14 horas. No domingo, dia 3, o Desfile Cívico será realizado em Águas Claras, junto ao Beco do Nerci (passando a parada 86), a partir das 14 horas. No dia em que comemoramos a Independência do Brasil (7 de setembro), o desfile acontecerá no Centro, a partir das 13h30, ao longo da avenida Cel. Marcos de Andrade. Já na Santa Isabel o Desfile Cívico ocorrerá dia 14 de setembro, quinta-feira, a partir das 13h30, ao longo da avenida Liberdade.

