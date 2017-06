Agropecuária tem seminário

Numa realização do Sindicato Rural de Viamão, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Irga e Emater, mais o apoio de diversas entidades e empresas locais, desenvolve-se o “1º Seminário Agropecuário de Vamão” nas tardes dos dias 20, 21 e 22 de junho, tendo como local o auditório do Sindicato.

Os temas que serão abordados neste Seminário, referem-se a Energia Solar, Controle do Carrapato e Manejo do Arroz Vermelho, com diversas palestras assim distribuídas: dia 20, 14 horas, Energia Solar com Matias Kraemer, da empresa Desenvolt, e Alex Silva Correa, da Emater de Palmares do Sul; dia 21, 14 horas, Controle do Carrapato, com José Rech, médico veterinário da Ipvdf/seapi, e Rafael Petry dos Santos, médico veterinário da Vallée-Vetagro; dia 22, 14 horas, Manejo do Arroz Vermelho, com Luciano Carmona, do Irga/Flar, agrônomos da Canquerini Agrocomercial Ltda., e Alexandre Velho, da Federarroz, abordando o mercado, o financiamento e o endividamento com cenários futuros.