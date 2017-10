Alimentos para quem mais precisa

As entregas de alimentos não perecíveis continuam e várias entidades estão recebendo doações para auxiliar àqueles que mais precisam. Desde o Baile da Cidade, que aconteceu no dia 23 de setembro e foi arrecadado 4 toneladas de alimentos, 19 entidades já receberam os alimentos: Lar Alice Kinsolving, Casa da Sopa, Clube de Mães Colméia, Irmãs do Imaculado Coração de Maria, Paróquia Santa Cruz, Dois Irmãos, Pró-morar, Associação Espírita Casa de Catarina, Sociedade Espírita Beneficente Irmã Dulce, Igreja Evangélica Missionária Emanuel, Banco de Alimentos, Clube de Mães Santa Cecília, Clube de Mães Santa Isabel, Igreja Evangélica Encontros de Fé, AMA Viamão, Assembleia de Deus Santa Cecília, Fraternidade Amor e Luz e Molekada.

Hoje, pela manhã, 27 de outubro, a entrega foi realizada na Igreja Evangélica Encontros de Fé. A entidade realiza um trabalho assistencial para a comunidade do campo do Madureira, na parada 47, com distribuição de alimentos, roupas, corte de cabelo e apoio espiritual.

Mas a ideia é não parar por aí. Na visita, o pastor Paulo Ganzer de Vargas conta que logo a comunidade vai receber um centro de atividades, que faz parte do Projeto Vida e Esperança, onde será oferecido diversas oficinas, como música, dança, informática, escolinha de futebol e oficina de pães: “A ideia é não deixar que os jovens caiam nas drogas e prostituição, que eles participem das atividades, que tenham um espaço onde possam ir”, enfatiza Paulo.

Na ocasião, a igreja recebeu 200kg de alimentos, que vai ajudar na distribuição para os mais necessitados do Campo do Madureira.

Além da Igreja Evangélica Encontros de Fé, o Clube de Mães Santa Isabel, que recebeu 100kg de alimentos.