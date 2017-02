Alunos de escola em viamão criam impressora em braile

Uma dupla de alunos que cursa informática na QI em Viamão, desenvolveu uma impressora em braile que funciona por comando de voz, que auxilia deficientes visuais no ambiente escolar. Os alunos Josiane Giannechini e João Lessa tiveram a orientação do professor Rodrigo Barreto, e agora o projeto procura investidores e parceiros.

Para que o projeto fosse adiante, primeiramente foi criado um aplicativo para celular, que transforma a voz em texto, após o texto em braile. Com esse método, ele tem autonomia para manusear a impressora.

“Nós tivemos essa ideia com o desejo de ajudar nosso colega que é deficiente visual. Foram feitas algumas reuniões até definirmos que o foco do nosso trabalho fosse a impressora em braile, e a melhor forma de acessar seria através da voz”, relata Josiane.

Os alunos buscam apoio para criar um novo layout para a impressora, que a torne portátil. Interessados em participar do financiamento coletivo, podem entrar em contato pelo telefone 51 (51) 9 8412 5651.