Área Azul terá novas tarifas a partir de 6 de novembro

Após mais de um ano de funcionamento com o mesmo valor de tarifas, o sistema de estacionamento rotativo no Centro terá, a partir de 6 de novembro, alteração nos valores. As novas taxas foram definidas na última reunião do Conselho Municipal de Transporte (CMT), tendo como base o IGP-DI-FG (Índice Geral de Preços e Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas e a taxa de ocupação), sendo reajustadas em 19,07%.

Valores

O valor mínimo da tarifa de utilização da vaga, 30 minutos, passa de R$0,75 para R$ 0,90. Lembramos que os condutores dos veículos têm isenção por até 10 minutos e podem estacionar por um período máximo de duas horas. A tarifa pós utilização de R$ 12,40 (veículos sem tickets de estacionamento) passa para R$ 14,80 e a tarifa pós utilização de R$ 6,20 (veículos com tickets de estacionamento vencidos) passa para R$ 7,40.

Confira os novos valores:

- 30 minutos: R$ 0,90

- 60 minutos: R$ 1,80

- 90 minutos: R$ 2,70

- 120 minutos: R$ 3,60

- Tarifa pós utilização com comprovante vencido: R$ 7,40

- Tarifa pós utilização sem comprovante vencido: R$ 14,80

- Tarifa diária para coletores de lixo e tele-entulho: R$ 14,80

Horário de funcionamento

O horário de estacionamento na Área Azul corresponde o período das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 12 horas, aos sábados. Domingos e feriados e demais dias nos horários não delimitados o usuário do sistema rotativo fica isento do pagamento do estacionamento.