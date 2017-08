Argentina vem a Viamão conhecer o PIM na prática

O Primeira Infância Melhor (PIM) é uma política desenvolvida no Estado, cujo objetivo é orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências. O município aderiu ao programa em 2013 e hoje atende a 400 famílias que estão em situação de vulnerabilidade social na região das Augustas, com 34 visitadores. Ao longo desses anos, o trabalho virou referência e Viamão recebe visitas de vários municípios do Estado, país e até mesmo do exterior, para conhecer na prática o desenvolvimento do programa.

O desenvolvimento infantil adequado é uma necessidade e um direito de toda criança. Mas, por um motivo ou outro, isso não estava acontecendo nas famílias da região das Augustas. A localidade possui alto índice de famílias em situação de vulnerabilidade social e, por este motivo, foi constatada a necessidade de uma intervenção governamental.

Assim, o PIM é inserido no contexto familiar para orientar o desenvolvimento das crianças, através de atividades lúdicas. O visitador é a pessoa que atua diretamente com as gestantes, famílias e/ou cuidadores e suas crianças, por meio de atividades específicas, visando à promoção das habilidades/capacidades das crianças e/ou gestantes, em seu contexto cultural. As visitas acontecem uma vez na semana e tem a duração aproximada de 30 a 40 minutos.

Os visitadores trabalham diretamente com um responsável e com crianças de 0 a 6 anos de idade, estimulando o desenvolvimento integral e o crescimento saudável e feliz da criança, através da formação de vínculos. A partir dos 3 anos, o atendimento é feito em grupos, estimulando a sociabilidade. Durante a visita domiciliar, a atividade com a criança propicia o desenvolvimento físico, motor e psicológico. O objetivo das visitas domiciliares na gestação é orientar e informar a futura mãe sobre as características desse período do ciclo vital.

De acordo com a coordenadora do PIM no município, a enfermeira Michele Galvão, o principal objetivo é possibilitar um processo de humanização, através do qual a criança vai adquirindo maior capacidade para mover-se, coordenar, sentir, pensar e interagir com outros e com o meio que a rodeia. “Através das brincadeiras, ela irá aprender regras, limites e outras atitudes que são indispensáveis para viver em sociedade.”

Visita

Na tarde de segunda-feira, dia 21, as profissionais do governo da Argentina, Mercedes Aguilar e Mariana Vilaseco, estiveram em Viamão para acompanhar a visitação. A visitadora Fabia levou o grupo à casa de Amélia, onde há uma criança de 2 anos. A criança é acompanhada pelo programa desde o seu nascimento. A cada semana é proposta uma atividade com a cuidadora e a criança. A visitadora deixa os brinquedos construídos com material reciclado na casa e propõe à cuidadora que os mesmos sejam usados durante a semana. De acordo com Fabia, cada família tem um plano de atividades e a cada semana é feita uma reunião geral com os visitadores e os agentes comunitários de saúde para verificar a evolução sociofamiliar.

Mercedes e Mariana falaram que o país onde moram também está passando por esse problema e hoje existe um programa semelhante do governo para intervir no seio da família.