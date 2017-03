Atleta viamonense é campeão brasileiro de Jiu-Jitsu

Disputado no sábado, 18, ocorreu na cidade de Capão da Canoa o Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu profissional da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais (CBLP). O atleta Rian Pacheco sagrou-se campeão da categoria Infantil B pesadíssimo.

Rian é faixa laranja e ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking do jiu-jitsu em sua categoria (Infantil Pesadíssimo) no Rio Grande do Sul. Ano após ano, o atleta vem ganhando visibilidade e crescendo ainda mais na sua carreira. Em 2015 ele terminou a temporada na vice-liderança do ranking e depois chegou ao primeiro lugar, mantendo essa posição até hoje.

Em Viamão, Rian treina com o mestre Robson Maia, que sempre apoia o atleta, incentivando o garoto, sendo ele um de seus exemplos de campeão. Foi ele quem preparou o lutador para mundial e demais competições. Com a prática do Jiu-Jitsu, as crianças aprendem na prática a competir com honestidade, ser humilde, reconhecendo os erros e acertos, cair, levantar e recomeçar. Além de desfrutar das amizades dos colegas. Rian tem como objetivo na carreira ser referência em sua categoria e um dia ir à los Angeles, nos Estados Unidos, para disputar o mundial pela IBJJ.

Para disputar os próximos campeonatos, o lutador precisa de patrocínio para as passagens aéreas e demais gastos. A família do atleta precisa de apoio para alavancar a carreira do garoto. Ele pretende ir mais longe atrás de seus sonhos, mas necessita de ajuda. Empresas e empresários que tenham interesse em ajudar o esportista podem fazer contato pelo e-mail: souzajiu@gmail.com