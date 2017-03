Aulas de Ballet voltam às atividades no Centro Municipal de Cultura e Esporte

A Prefeitura de Viamão, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel), iniciou na última quinta-feira, dia 16 de março, no Centro Municipal de Cultura e Esporte, as aulas de balé, com a coordenação da professora Amanda Cardoso. Ao todo, são 40 alunos matriculados, que já estão recebendo as primeiras orientação. As aulas ocorrem nos turnos da manhã e da tarde, às 10h e às 14h, sempre às quintas-feiras. O objetivo das aulas de Ballet é desenvolver o físico, o psíquico, as potencialidades criativas e coordenação motora dos alunos participantes, através do domínio das técnicas aplicadas durante as aulas. De acordo com a Smel, todas as vagas já foram preenchidas, mas existe uma lista de espera, em caso de alguma desistência. Mais informações pelo telefone (51) 3446.3397.