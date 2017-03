Banda Trápala lidera votação para cantar no Nivea Viva

A Trápala é uma banda independente que traz um som próprio, com letras elaboradas e refrões que ficam na cabeça. O som característico da banda é produto da junção de diversas influências musicais, que culminam em composições diferenciadas. Ela das três bandas restantes de centenas de concorrentes para participar do projeto Nívea Viva, que neste ano homenageia o cantor carioca Jorge Ben. A banda vencedora vai abrir o show da Nivea Viva e ter a oportunidade de gravar um clipe em São Paulo. Até tarde desta segunda-feira, a banda liderava a votação, que promete ser muito disputada.

Quer ajudar a banda? Entre no site e vote (http://www.nivea.com.br/Experiencia/ext/pt-BR/niveavivajorgebenjor) ou usa a tag #TrapalaNoNIVEAViva em suas postagens nas redes sociais, seja Facebook, Twitter ou Instagram. Quanto mais você postar e publicar a tag, maiores são as chances da Trápala terá de tocar no palco junto com Skank, Jorge Ben e Céu. A votação vai até o dia 14 de março, e o festival NIVEA Viva acontecerá no dia 02 de abril, no Anfiteatro Por do Sol.

A banda é formada por amigos de infância de Viamão e Canoas, e já possui mais de cinco anos de estrada. É composta por João Dezordi nos vocais e guitarras, Antônio Leal nos vocais e contrabaixo, Rickson Ribas na bateria, e Cristiano da Costa nas guitarras. Sua principal vertente é o rock independente, recheado de ritmo e letras marcantes. Seu álbum de estreia, Delirium, foi lançado em novembro de 2016, e desde então a banda vem buscando espaços para mostrar sua música ao mundo. A palavra “Trápala” significa barulho, estrondo, e a ironia no significado do nome transmite bem o perfil desafiador da banda.

Quer conhecer mais a banda?

Facebook: https://www.facebook.com/bandatrapala/

Twitter: https://twitter.com/BandaTrapala

Site: http://trapala.com.br/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCk3wThIQxzo2KEYxMlYBm3g

SoundCloud: https://soundcloud.com/bandatrapala

Serviço:

Nivea Viva 2017

Data: 2 de abril de 2017

Local: Anfiteatro Pôr-do-Sol, Porto Alegre

Horário: 16:30