Barba, cabelo e um mercado que só cresce

Barbearias investem em produtos e bebidas e crescem em meio a crise

Os homens estão se preocupam cada vez mais com a aparência física e com os cuidados estéticos. Frequentemente os homens procuram fazer um corte de cabelo diferente, manter uma barba à mostra, porém bem aparada, e usam produtos para pele. De acordo com a ABIHPEC (Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), a venda de xampus, sabonetes, produtos de barbear e cremes destinados ao público masculino aumentou no Brasil nos últimos anos. Em 2015, mesmo com a crise econômica nacional, esse segmento de mercado cresceu 2,4%. De 2008 a 2014, cresceu mais de 100%, quando movimentava cerca de US$ 2.284 bilhões e saltou para US$ 4.572 bilhões.

Esse constante crescimento no consumo se reflete no aumento de serviços especializados destinados aos homens que buscam maiores cuidados com a beleza, como tratar da barba, cabelo e pele. Com isso, surgem cada vez mais barbearias para atender essa demanda. Os estabelecimentos que antigamente somente oferecia cortes de barba e cabelo, tiveram que se adaptar, e oferecer serviços estéticos especializados e com um atendimento diferenciado. O modelo de negócio se tornou atrativo e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a região metropolitana de Porto Alegre registrou um aumento considerável de barbearias.

Entre as barbearias de Viamão, destaca-se a Marujo Barber Shop, localizada na rua Alcebiades Azeredo dos Santos, nº 104, no Centro de Viamão, que foi inaugurada em março de 2015. Com centenas de atendimentos por semana, as barbearias de Viamão não sabem o significado da palavra crise. Com preços em torno de R$25 o corte de cabelo e R$ 20 a barba, os espaços oferecem café, cerveja, música e internet, e um atendimento diferenciado, a fim de tornar o ambiente mais descontraído e agregar valor ao serviço. Kelwin Silveira Xavier é o dono da Marujo Barber Shop, e em dois anos de barbearia, ampliou os seus negócios e fidelizou clientes: “Os homens estão se cuidando mais, por isso, resolvemos expandir nossos serviços, inauguramos uma sala maior, remodelamos toda ela e decoramos. Por causa da grande procura de clientes, tivemos que contratar mais um barbeiro”, afirmou Kelwin, que ainda tem planos de ampliar ainda mais a barbearia, somando os serviços prestados atualmente, com a venda de roupas e um estúdio de tatuagem. Para quem procura aprofundar conhecimentos em técnicas na área da estética e da beleza, seja para se profissionalizar ou apenas por hobby, o Senac Viamão oferece o curso de barbeiro. Durante a qualificação, os participantes aprenderão a realizar tipos de cortes e design de barba, conforme o formato de rosto e o estilo do cliente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3434-0391 ou através do site www.senacrs.com.br/viamao.

Os mais pedidos – confira os penteados e cortes masculinos que estão na moda:

Undercut: É o corte que deixa os fios bem baixos nas laterais da cabeça, às vezes até raspados com a máquina, e mais volume de cabelo em cima da cabeça. Normalmente é feito com degradê no tamanho dos fios. David Beckham e Brad Pitt estão entre os primeiros a adotar esse corte.

Razor part: Inspirado em cortes populares das décadas de 30 e 40, traz as laterais mais curtas aparadas com máquina ou navalha e a parte de cima da cabeça com fios mais longos. O diferencial é o risco da navalha em um dos lados, que marca a divisória de para onde o cabelo será penteado.Está entre os preferidos dos jogadores de futebol.

Slicked back: Mais adotado por homens com cabelos lisos, o corte traz como principal característica o cabelo penteado para trás, com o cabelo aparado dos lados e comprido em cima. É fundamental o uso de um finalizador, como gel ou pomada, para fixar o penteado.

Coque samurai: Ideal para cabelos compridos, o penteado começou a ser adotado por mais homens brasileiros a partir de 2014. Amarra o cabelo tracionado com um coque redondo na parte de trás da cabeça.

Números da vaidade masculina no Brasil

De acordo com a ABIHPEC (Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfurmaria e Cosméticos) e uma pesquisa feita pela consultoria britânica Euromonitor International, mesmo com a crise econômica nacional, a venda de produtos estéticos para o homem cresceu 2,4% em 2015. De 2008 a 2014, o movimento financeiro desse mercado cresceu mais que 100%, saindo de US$ 2,284 bilhões para US$ 4,572 bilhões. Segundo a APIHPEC, o mercado brasileiro de produtos masculinos ocupa o segundo lugar do ranking de maiores consumidores do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos.

Atualmente, os produtos masculinos representam mais de 10% do consumo total de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil, que totaliza U$ 43 bilhões. Em 2013, os produtos para barba representavam 58,1% das vendas, equivalente a um faturamento de U$ 2.658 bilhões. Enquanto a categoria de cuidados pessoais somava 42%, totalizando U$ 1.915 bilhão em vendas.