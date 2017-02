Basquete masculino da Prefeitura volta aos treinos no dia 1° de março

A equipe masculina de basquetebol da Prefeitura de Viamão retomam os treinamentos no dia 1º de março. Os treinos são ministrados pelo professor Ricardo Medeiros e acontecem no Centro Municipal de Cultura e Esporte Dr. Carlos Pinto Mennet, sempre às quartas e sextas-feiras, às 16h30. Para participar, o atleta deve ter idade entre 15 e 17 anos e comparecer ao Ginásio Municipal (Rua Açores, 951 – Bairro Tarumã), a partir do dia 1º, nos dias e horário do treino.