(CRÔNICA DE PANO TERRA)====

BRASILIANAS =====

Impressiona o mau humor da oposiçãozinha política de Viamão. Qualquer opinião divergente do que eles acham politicamente correto gera desconforto, chororô, mimimi e até ofensas por parte dos mais doentes e limitados intelectualmente. Depois não sabem por que foram massacrados na eleição. Mas como o meu 2017 começou a mil, e desde o dia 2 estou viajando sem parar, a trabalho, estou otimamente bem humorado e vou contar duas histórias divertidas para vocês. Uma ocorrida na última semana e uma passada há 30 anos.

Pelotas, janeiro de 1987. Quando moleque, gostava muito de rodeios. Das festas dos rodeios, quero dizer. No tradicional Rodeio Internacional de Pelotas daquele ano fomos acampar. Eu e o Buzurú. Tínhamos 20 anos. Estudávamos em Pelotas. Eu Agronomia e ele capava gatos (que era o apelido dos estudantes de veterinária). Recebemos a visita do Lulú, do Géio e de outros amigos do Bando da Lua. O Buzurú era metido a gaúcho e já havia gineteado antes. Se inscreveu no Rodeio e maliciosamente inscreveu o Lulú, que até então não tinha montado nem em um cachorro. Na ficha de inscrição o inscreveu como o grande “Campeão do Rodeio de Montevideo”. Era mentira, claro! A gineteada do Buzurú foi um fiasco, se esborrachou no chão e ainda quebrou todos os ossos da mão. Eis que o alto-falante anuncia: “Agora, com vocês, o grande campeão de Montevideo, o famoso ginete Luiz Carlos Morém!”. Aplausos mil! Lulú, cheio de drinks e ki-sucos na cabeça, foi. Não deu outra. Na primeira corcoveada do bicho lá se foi o Lulú para o chão, sendo pisoteado pelo cavalo. Caiu podre. Quase morto. As mulheres choravam. O Géio entra na cancha correndo com uma garrafa de cachaça na mão, tropica em um toco, dá uma pirueta, cai do outro lado e não derrama uma gota da canha. Refeito do susto, Lulú desperta e fomos comemorar o grande feito. À noite voltamos para a barraca. De tão prejudicados pelos vapores etílicos, não conseguimos achar o feicho de entrada. Buzurú saca da adaga e faz um corte na lona para entrarmos. A barraca era emprestada. Ficamos mundialmente famosos. E eternamente amigos.

Arujá/SP, janeiro de 2017. Eu não deveria, mas vou contar. Semana passada eu estava visitando uma propriedade rural em Arujá/SP. O caseiro chama-se Severino, vulgo Dé. Lá pelas tantas, depois de percorrer quase toda a fazenda, eu precisava pular uma cerca para ir de um lado para o outro. O Dé arrumou uma caixa de madeira de trampolim e eu disse: “Segura firme que eu estou com mais de 90″. Pulei, ele me olhou meio espantado e disse: “Achei o senhor meio estragado, até bem velho, mas não tanto! Bah… 90 anos!?”. “Mais de noventa quilos, Dé! Não noventa anos!”, eu disse. Ele me deu uma olhada e ficou com aquela cara: “sei não”…

Encerro com uma poesia do grande Arlindo Cabeleira:

“Viamão cidade que seduz

De dia falta água / De noite falta luz

Na casa que não tiver um corno

É milagre de Jesus”