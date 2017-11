Brigada Militar comemora 180 anos e entrega efetivo e comendas à Viamão

A Brigada Militar realizou cerimônia junto à 13ª Feira Literária de Viamão para apresentar o novo efetivo de 32 soldados que iniciou trabalho no 18º Batalhão de Polícia Militar de Viamão. Na oportunidade, também foram homenageados com a Comenda Setembrina dos Farrapos 12 integrantes da corporação. A Banda Marcial da Escola Castelo Branco, regida por Jorge André, abriu a cerimônia e agraciou os presentes com duas músicas.

O comandante do 18º BPM, tenente-coronel José Carlos Pacheco Ferreira, ressalta que a Brigada Militar está presente na cidade e na vida das pessoas sete dias por semana, 24 horas por dia. “A Brigada Militar vem fazendo a diferença na vida das pessoas. Todos na corporação têm as suas tarefas e pensam em estratégias para ajudar ainda mais a comunidade do entorno. Hoje, comemoramos também a redução em 42% do índice de homicídios na cidade”, encerra.

O prefeito de Viamão, André Pacheco, destaca que a Brigada Militar possui história e credibilidade. Pacheco entende que todos têm que colaborar com a segurança pública. “O município é parceiro e investiu no cercamento eletrônico do Centro, com 20 câmeras de videomonitoramento. Em dezembro, o cercamento eletrônico será instalado na Santa Isabel, com mais 20 câmeras de videomonitoramento, num sistema integrado com a Brigada Militar. Também implantamos a patrulha escolar, que circula por todos os bairros, colaborando com a sensação de segurança na entrada e saída de alunos nas escolas públicas. Trabalhamos em parceria com a Brigada Militar para proporcionar uma melhor qualidade de vida à população”, finaliza.

O comandante Metropolitano, coronel Altemir Silva de Lima, reconhece o clima comunitário de Viamão. “É uma cidade grande, mas com características de núcleos comunitários, onde as pessoas trabalham em conjunto para o bem comum. Sentimos que as pessoas sentem orgulho de morar aqui e levo este exemplo para outras cidades grandes do Estado.” Lima também comemora a redução do número de homicídios e refere-se a isso o aumento do efetivo da Brigada Militar na cidade.

Após, os 32 novos integrantes da corporação receberam braceletes de identificação ao 18º BPM e foram abençoados.