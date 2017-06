Busca pelas verbas do Caminho do Meio e Perimetral

Após anúncio do Governo Federal de corte de recursos, governo municipal e deputados gaúchos se mobilizam para recolocar Viamão no orçamento da União

Matéria do jornal Diário Gaúcho, na edição de 16 de junho, repercutiu o corte de verbas do Governo Federal, em dezembro de 2016, que atingiu os projetos de duplicação do Caminho do Meio a Perimetral Metropolitana. Segundo a reportagem, o Governo Federal alegou que os municípios envolvidos – Viamão, Alvorada e Porto Alegre – não teriam entregues os projetos necessários para o início da tramitação.

O secretário de Governo de Viamão, engenheiro Nilton Magalhães contesta a informação: “Viamão não só cumpriu a sua parte como adaptou seu projeto ao de Porto Alegre, que optou por características diferentes das nossas. Um dos fatos que causou lentidão ao processo foi a Caixa Federal exigir diversas alterações nos orçamentos e nos projetos. Mas, reitero que cumprimos nossa parte”, disse ele.

Nilton ressaltou que desde o anúncio do corte, o governo municipal vem trabalhando junto a parlamentares gaúchos a reinserção dos projetos no orçamento. “Na última semana inclusive, o deputado elvino Bohn Gas esteve em Viamão, conversou com o prefeito André Pacheco no sentido de liderar uma mobilização em torno desta duplicação que é importante para a região”.

No Rio Grande do Sul, a mesma portaria também cancelou recursos para construção dos trechos 1 e 2 do corredor de ônibus da Estrada do Conde, entre Guaíba e Eldorado do Sul, o Projeto da Perimetral Metropolitana, que partiria de Porto Alegre e ligaria os municípios de Viamão, Alvorada, Gravataí e Cachoeirinha, a duplicação da Avenida da Legalidade, em Porto Alegre, e corredores de ônibus em Santa Maria.