Câmara vai abrir processo seletivo de estágio

O Departamento Jurídico da Câmara Municipal de Viamão já está organizando o edital de abertura do processo de seleção pública nº 01/2017 para estágio remunerado.

Nos próximos dias, o presidente Xandão Gomes – PRB deverá tornar pública a realização de processo seletivo de estágio destinado, exclusivamente, aos estudantes regularmente matriculados e em frequência efetiva nos cursos compatíveis com o edital, nas instituições públicas e privadas oficiais de ensino.

O prazo para inscrição deverá compreender o período de 1º a 17 de fevereiro, no site do CEFOR-RS e a prova deverá ser aplicada no mês de abril. Mais informações no site do CEFOR http://www.cefor-rs.com.br/.