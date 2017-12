Na última segunda-feira, dia 27, aconteceu a I Capacitação da Rede de Apoio à Mulher em Situação de Violência no Município de Viamão, no auditório Sesc. O encontro ofereceu uma programação direcionada a capacitação da rede de apoio, para que possam acolher melhor as mulheres.

Além do Secretário Geral de Governo, Nilton Magalhães, estiveram presentes no evento a delegada titular do DEAM Viamão, Jeiselaure Rocha de Souza, a delegada do DEAM, Tatiana Barreira Bastos, e a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Bruna Garcia, que destacou a importância da união de todas as mulheres em busca do fim da violência.