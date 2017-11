A I Capacitação da Rede de Apoio à Mulher em Situação de Violência no Município de Viamão acontecerá no dia 27 de novembro, às 9 horas, no auditório Sesc, localizado na rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 457, Centro de Viamão.

O objetivo do encontro, que contará com a presença do DEAM/ Coordenadoria da Mulher, profissionais da área da saúde e de direito, é capacitar a rede de apoio, para que possam acolher melhor as mulheres.

Confira a programação:

8h30min – Credenciamento

9h – Abertura oficial

9h20min – Apresentação artística com Vitória Rocha

9h30min – Apresentação dos serviços: DEAM/ Coodenadoria da Mulher

11h – Palestra “‘‘Desconstruindo à Violência de Gênero, Empoderamento, Sororidade e Políticas Públicas”

13h30min – Palestra “Os Agravos Psicossociais que a Violência Doméstica Contra à Mulher Causam na Mulher e na Sociedade”

15h – Palestra ”Implementação da Linha de Cuidado para Pessoas em Situação de Violência Contra à Mulher”

16h30min – Encerramento