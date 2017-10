CAPS Infantil Aquarela promove festa em homenagem às crianças

O mês de outubro também é muito esperado pela criançada. O dia das crianças é uma das datas mais comemoradas e diversas festas acontecem na cidade, e no CAPS Infantil Aquarela não é diferente, que promoveu a festa para a criançada, onde usuários do serviço e familiares são convidados a compartilhar momentos de alegria e diversão.

A festinha contou com a presença do artista Diego Deodato, que apresentou o espetáculo “Circologia”. Além disso, o educador físico Luiz Alberto Ferreira realizou várias brincadeiras com os presentes. Ainda teve show de talentos, onde as crianças puderam subir ao palco para se expressarem das mais diversas formas, como canto e teatro de fantoches.

As ações desenvolvidas no CAPS também tiveram representação na festinha, como a horta, o brechó e exposição de desenhos. Houve, também, o lançamento da edição número dois do CAPZINE, o fanzine onde os adolescentes podem publicizar seus escritos, músicas, opiniões e preferências. Com muita animação, música e interação, a festinha serviu para que a infância fosse celebrada e respeitada naquilo que ela tem de melhor: a alegria, a espontaneidade e a convivência.

O CAPS compõe a rede de saúde mental do município de Viamão e atende crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, visando o tratamento em saúde mental, a integralidade do sujeito, a ressocialização e as experiências que promovem saúde, nesse sentido, esses momentos de comemorações são muito importantes para os usuários e equipe e fazem parte de toda uma política de saúde.