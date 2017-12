CARAVANA DA COCA-COLA EM VIAMÃO NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA,11

A tradicional Caravana de Natal Coca-Cola, com seus caminhões iluminados e o trenó do Papai Noel, passará por Viamão no dia 11 de dezembro, com acompanhamento da EPTV de Viamão. O ponto de partida será na rua Coronel Marcos de Andrade, no Centro, às 21 horas. O comboio seguirá pela Daltro Filho, avenida Bento Gonçalves, ERS 040 (Rodovia Tapir Rocha) em direção à parada 32, passando pela Barreto Viana, Lisboa, avenida Liberdade até a rua Barão de Belém, seguindo pela rua Itati, avenida Walter Jobim, rua Diamantina e rua Amazonas com a rua Paraná. Participe!!!