Casa Viamão é lançada na Expointer 2017

A noite desta segunda-feira, dia 28, foi marcante para o município de Viamão. Pela primeira vez, a Prefeitura monta espaço coletivo integrado na Expointer 2017, que acontece de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio. O espaço, que foi construído no Pavilhão dos Pequenos Animais, teve seu lançamento oficial na última segunda-feira. Um coquetel foi servido aos visitantes com produtos da agroindústria familiar.

O estande tem a participação do Sindicato Rural, Emater, Quinta da Estância, Irga, Rotary Club, Acivi, Rota das Especiarias e Prefeitura. O objetivo do estante, de acordo com o presidente do Sindicato Rural, Roberto Canquerini, é atrair investimentos para o município, bem como divulgar as potencialidades. “Este é um espaço de relacionamento e de negócios entre os participantes de Viamão na Feira, atraindo outros segmentos para as reuniões e encontros técnicos e econômicos.”

Viamão está situado na Região Metropolitana de Porto Alegre e é conhecido por sua grande extensão rural. Possui produção em grande escala de arroz, gado e hortigranjeiros. Também é produtor de fruticultura, olericultura, criação de coelhos e chinchilas, ovinos, cavalos crioulos e raças de montaria, floricultura, reflorestamento, cerveja, vinho, mel, produtos orgânicos e várias outras atividades. Viamão também é conhecido por suas belezas naturais e história, além de várias áreas de lazer rurais e turísticas.