CEEE conclui nova Linha de Transmissão em Viamão

A CEEE Distribuição (CEEE-D) colocou em operação nesta semana uma nova Linha de Transmissão de 69 mil Volts entre as subestações Viamão 3 -Viamão 1 e Ramais Brahma, Latasa e Águas Claras. A linha conecta parte do sistema de energia da Região Metropolitana de Porto Alegre, garantindo maior confiabilidade operacional ao fornecimento da energia.

O investimento beneficia diretamente seis mil clientes de Viamão, incluindo as indústrias atendidas pela Subestação de Águas Claras, uma das últimas subestações construídas pela CEEE-D. Além disso, possibilita que aproximadamente 11 Megawatts sejam distribuídos através dos novos alimentadores (rede de média tensão) que partem da subestação de Águas Claras e levam energia às unidades consumidoras atendidas pela Empresa no município.

Para a execução dessa obra, feita em 13 dias, 12 eletricistas da Companhia do setor de linhas da região Metropolitana estiveram envolvidos nas atividades de construção e energização dessa infraestrutura. O trabalho contou com o auxílio das áreas de engenharia, obras e operação da Empresa.

O mercado da CEEE Distribuição de Viamão é formado por 75 mil clientes. Em toda Gerência Regional Metropolitana, são mais de 850 mil clientes, incluindo ainda os municípios de Alvorada, Arroio do Ratos, Barra do Ribeiro, Butiá, Charqueadas, Eldorado do Sul, Guaíba, Mariana Pimentel, Minas do Leão, Pantano Grande, Porto Alegre e São Jerônimo. Nessa região, no primeiro semestre, a Companhia investiu, através de prgramas de expansão e manutenção do sistema energético, mais de R$ 38 milhões.

Mais sobre o Grupo CEEE:

A CEEE Distribuição é uma empresa pertencente ao Grupo CEEE, que atende mais de 1,6 milhão de clientes de 72 municípios das regiões Metropolitana, Leste e Sul do Rio Grande do Sul. O Grupo CEEE atua no setor energético e está presente em todo o Estado, onde possui concessões de usinas hidrelétricas e eólicas, de transmissão e de distribuição de energia, além de participações em empreendimentos ligados ao setor.

Fotos: Divulgação CEEE