Cinema gratuito do Sesc Viamão inicia nessa quarta

Nos meses de março e abril, o Sesc Viamão traz a Viamão o Cine Sesc, com filmes de diversos gêneros. As sessões são abertas ao público, basta chegar no Sesc nos horários dos filmes. A programação inicia na quarta-feira (08/03).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3485-9914, no site www.sesc-rs.com.br/viamao ou no Facebook www.facebook.com/sescviamao.

Confira as datas e horários das sessões dessa semana:

Filme: Lulu nua e crua

Data: 08/03, às 15h (quarta) – 09/03, às 19h30 (quinta)

Sinopse: Após uma entrevista de emprego mal sucedida, Lulu (Karin Viard) decide não voltar para casa, deixando o marido e os filhos à sua espera. Ela não tem nada planejado e se dá alguns dias de liberdade, aproveitando plenamente o que vier em seu caminho. Neste caminho, ela acaba encontrando pessoas que também estão na beira do mundo e alguém que perdeu de vista há muito tempo: ela mesma.

Gênero: Comédia / Drama.

Duração: 99 min.

Formato: Legendado.

Classificação indicativa: 12 anos.