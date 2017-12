Clube de Mães Santa Isabel comemora Bodas de Ouro

A quinta-feira, 8, foi data muito aguardada pelas associadas do Clube de Mães Santa Isabel, a comemoração dos 50 anos da entidade, enfim chegou. A festa foi preparada com muito carinho pelas 42 associadas, com economias de cada uma delas. Quem esteve presente, pode observar que não faltou nenhum detalhe: balões, decoração, lembranças e apresentações.

O prefeito, André Pacheco, lembrou a trajetória do Clube de mães nesses 50 anos de existência e da viabilização da escritura definitiva da área onde está localizada a entidade. “A Prefeitura entende que o trabalho deve ser executado através de parcerias para benefício da comunidade. O que o Clube de Mães pode fazer para melhorar a vida das pessoas? Penso no futuro e o futuro está na educação. É através de parcerias que vamos avançar. Gostaria muito que os Clubes de Mães se constituíssem com CNPJ para que possamos fazer Parcerias Público Privadas na educação infantil, mas isso só será possível através da vontade de cada um. Mas, juntos, podemos fazer uma cidade melhor”, conclui Pacheco.