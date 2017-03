Com o apoio da comunidade, Vila Isabel mantém desfile após incêndio no barracão

Mesmo com o incidente, escola desfila na Série Prata do Carnaval de Porto Alegre

Um incêndio atingiu o barracão da Unidos de Vila Isabel na quarta-feira, 23. O fogo destruiu totalmente o carro abre-alas, e avariou outras duas alegorias. Felizmente não existiram pessoas feridas no incidente. O incêndio com o abre-alas da escola de Viamão foi provocado por conta do uso de solda quente em uma estrutura férrea. Fagulhas atingiram partes da decoração e o fogo rapidamente se espalhou.

Prontamente após o ocorrido, a diretoria da escola se reuniu para encontrar uma solução, tendo o apoio da comunidade e de algumas escolas, para reconstruir outra alegoria para substituir o carro destruído pelas chamas em apenas 40 horas. “A comunidade ficou em choque com as imagens do incêndio veiculadas na internet. No primeiro momento ficamos preocupados, pois poderiam existir vítimas, mas graças a deus as imagens são mais fortes que a realidade e não tivemos feridos”, afirma o presidente da Vila Isabel Cleber Tavares.

A Embaixadores do Ritmo de disponibilizou a doar o chassi do abre-alas, os materiais de decoração foram doados por outras entidades. A Vila Isabel será a primeira escola de samba a desfilar na noite da série Prata, nesta sexta, 24.