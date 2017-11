Coman Em Seu Bairro e EMEF D. Diogo realizam castrações de cães e gatos

O Projeto Coman Em Seu Bairro, que atende as escolas, identificando famílias de alunos que possuem cães ou gatos e que encontram-se em situação de vulnerabilidade, acaba de atuar na castração a 109 animais – cachorros e gatos – junto com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Diogo de Souza.

A Diretora, Márcia Roldão, comenta que o projeto foi um sucesso, pois a divulgação realizada através dos alunos, é uma forma de intensificar a conscientização de um projeto já existente na escola, sobre a prevenção e o combate a Leishmaniose: “a castração é questão de saúde publica em nosso bairro e a comunidade escolar está muito ciente dos cuidados”, finaliza. A Coman agradece a Diretora Márcia Roldão e toda sua equipe, e anuncia que a próxima escola a receber o Projeto Coman Em Seu Bairro, será a EMEF Jardim Viamar.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da Coman, iniciou as atividades no dia 8 de junho e já realizou mais de mil castrações. Semanalmente, a unidade móvel da Coman vai até uma escola para buscar os animais e levá-los para a castração dos bichos de estimação das famílias identificadas através do cadastro realizado pelas escolas que, por não possuírem condições financeiras, têm seus pets atendidos pela Coordenação Municipal de Atenção aos Animais.