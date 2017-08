Comitiva viamonense visita Penitenciária de Canoas e conhece modelo de gestão

Uma vez que é intenção do Governo do Estado construir um presídio em solo viamonense, na última sexta-feira, 18 de agosto, representantes da Câmara de Vereadores, Brigada Militar, OAB, Sindicato Rural e outras entidades de Viamão visitaram as dependências do módulo 1 da Penitenciária Estadual de Canoas (PECAN), no bairro Guajuviras. O objetivo da visita foi conhecer o modelo de gestão aplicado naquela instituição, já que a PECAN abriga apenas presos sem ligações com facções ou grupos criminosos, oportunizando maior segurança e ainda oportunidades de trabalho aos apenados. Esta foi a segunda visita do grupo a uma unidade prisional – no início de agosto eles conheceram a Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos.

Em Canoas, a comitiva conheceu a estrutura e o funcionamento do local, bem como os serviços ofertados na área da saúde e no plano de ressocialização. Os internos da penitenciária de Canoas trabalham, estudam, cozinham suas próprias refeições, fazem serviços de manutenção, atividades de lavanderia e limpeza, além de cuidar de uma horta, da qual tiram alguns dos alimentos que consomem. A visita foi conduzida pela direção da Pecan, Emilinha Nazário e Marcelo Martinelli, que responderam perguntas relacionadas à infraestrutura do local; prestação de serviços de saúde aos detentos; efetivo de Agentes Penitenciários dentro do presídio; projetos de ressocialização dos presos; entre outras questões.

“Se o presídio vier mesmo para Viamão, o exemplo de Canoas é o modelo penitenciário que queremos que seja viabilizado em nossa cidade. O modelo de gestão aplicado na penitenciária de Canoas visa, sobretudo, inserção social, com espaço para educação, oportunidades de trabalho para os apenados e estrutura de saúde. Este modelo é mais humanizado, dando condições para que haja recuperação dos apenados e melhores condições de trabalho para os servidores”, explicou a vereadora Belamar Pinheiro, integrante da comitiva.

Em operação desde março de 2016, a Pecan foi construída para receber 393 detentos, atualmente, a penitenciária registra uma população carcerária de aproximadamente 370 pessoas, mas ainda devem ser criadas 2415 vagas em regime fechado (805 vagas em cada um dos três módulos restantes). O módulo 1 da Pecan possui cerca de 70 servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

Integraram a comitiva, os vereadores Belamar Pinheiro, Evandro Rodrigues, Maninho Fauri, Edi Bagé; o comandante da Brigada Militar de Viamão, tenente-coronel José Carlos Pacheco Ferreira; o major do 18º Batalhão, Miguel Angelo Godoy; o presidente da OAB Viamão, Nilson Pinto da Silva; o representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Silvio Cesar Martins Duarte; o ex-deputado federal Geraldinho Filho; e o presidente do Sindicato Rural, Roberto Canquerini.