Confira a previsão de retorno no abastecimento de água no seu bairro

A CORSAN divulgou em seu site a previsão de volta do abastecimento de água em diversos bairros de Viamão. Confira:

Situação 1 – Centro de Viamão e bairros próximos

Interrupção do abastecimento de água em decorrência de rede adutora rompida pela prefeitura afetando os bairros: ALTO TARUMÃ, COHAB, CONDOMÍNIO BUENA VISTA, JARDIM CASTELO, JARDIM KRAHE, LISBOA, LOTEAMENTO FISCHER, MENDANHA, ORIETA,PARQUE DO SOL, QUERÊNCIA, RESIDENCIAL FIGUEIRAS, RESIDENCIAL VITÓRIA, SANTA MARIA, SANTO ONOFRE, SÃO LUCAS, . Após o término do conserto, poderão ocorrer oscilações na pressão da água, e a normalização do abastecimento se dará gradualmente.

Previsão de retorno: 28/01/2017 04:00:00

Situação 2 – Santa Isabel e Santa Cecília

Interrupção do abastecimento de água em decorrência de rompimento de adutora (causado pelo assoreamento do esgoto da prefeitura) afetando os bairros: SANTA CECÍLIA E SANTA ISABEL. Após o término do conserto, poderão ocorrer oscilações na pressão da água, e a normalização do abastecimento se dará gradualmente.

Previsão de retorno: 28/01/2017 04:00:00

Situação 3 – Santa Isabel e região

Interrupção do abastecimento de água em decorrência de rede adutora rompida pela prefeitura afetando os bairros: AUGUSTA, SANTA CECÍLIA, JARY, TRÊS FIGUEIRAS, APARECIDA, UNIVERSITÁRIA, MONTE ALEGRE, SANTA ISABEL, LANZA, VIAMÓPOLIS, GAÚCHA, ESMERALDA, BRANQUINHA, MARTINICA, SÃO TOMÉ, PLANALTO, ARAÇÁ, UNIVERSAL, LOMBA DO PINHEIRO, CAPOROROCA, OUTEIRAL, HIDRÁULICA, SEPÉ TIARAJU, SÃO LUCAS, PASSO DAS PEDRAS, FLORESCENTE, ESPIGÃO, CINCO IRMÃOS, SÃO CAETANO, SÍTIO PALOMA, SANTA RITA, MINUANO, JÚLIA. Após o término do conserto, poderão ocorrer oscilações na pressão da água, e a normalização do abastecimento se dará gradualmente. Prefeitura rompeu a adutora.

Previsão de retorno: 28/01/2017 04:00:00