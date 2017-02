Conselho Municipal dos Direitos da Mulher terá eleição em fevereiro

A eleição dos representantes da sociedade civil, titulares e suplentes, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Viamão (COMDIM) está marcada para o dia 20 de fevereiro, das 14 às 17h, no Auditório do Pronto Atendimento Social 24 horas, localizado na Avenida Senador Salgado Filho, n° 9214, Parada 55. Nesta data, serão eleitos sete representantes titulares e sete suplentes de entidades e movimentos sociais não governamentais, que comprovadamente executam atividades em prol da mulher. As entidades que desejarem representar a Sociedade Civil no COMDIM deverão efetuar sua inscrição antecipadamente, na sala de reuniões dos conselhos, localizada no prédio do Pronto Atendimento Social 24 horas, durante os dias 07, 08 e 09 de fevereiro, das 9 às 12h e das 13h30 às 17h.

São requisitos para as Entidades e Movimentos Sociais se candidatarem a representação da Sociedade Civil junto ao COMDIM:

- estar em situação cadastral regular junto ao Fórum Municipal de Mulheres;

- comprovar documentalmente o desenvolvimento de trabalhos em prol da mulher; preencher corretamente a ficha de inscrição;

- indicar duas pessoas, uma titular e uma suplente, de reconhecida idoneidade moral para representar a Entidade no COMDIM;

- anexar Certidão Negativa Criminal das duas pessoas indicadas para concorrer na Eleição do COMDIM, expedida pela comarca de Viamão.

Para mais informações, acesse o Edital de Convocação para Eleição do COMDIM no site da Prefeitura de Viamão, na aba Publicações/Publicações Oficiais.

INSCRIÇÕES DAS ENTIDADES

Data: 07, 08 e 09 de fevereiro/2017

Hora: das 9 às 12h e das 13h30 às 17h

Local: Sala de Reuniões dos Conselhos, no prédio do Pronto Atendimento Social 24 horas (Avenida Senador Salgado Filho, n° 9214, Parada 55).

ELEIÇÃO

Data: 20 de fevereiro/2017

Hora: das 14 às 17h

Local: Auditório do Pronto Atendimento Social 24 horas (Avenida Senador Salgado Filho, n° 9214, Parada 55).