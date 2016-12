Crianças vibram com a chegada do Papai Noel

Na sexta-feira, 23, houve festa e recepção ao Papai Noel no centro da cidade, reunindo muitas famílias na Praça Cônego Bernardo Machado dos Santos (Praça da Matriz). O Papai Noel percorreu de trenó as principais ruas quando as crianças tiveram a oportunidade de tirar fotos ao seu lado, conversar e ainda ganhar doces.

Antes da tradicional chegada do Papai Noel de Trenó, as crianças brincaram na cama elástica e nos brinquedos infláveis, fizeram pinturas no rosto, assistiram apresentações da banda marcial da Escola Municipal Humberto Alencar Castelo Branco e da Banda Comunitária.

O prefeito Valdir Bonatto compareceu ao evento e aproveitou a oportunidade para desejar um Feliz Natal a todos. Agradeceu a presença das famílias e parabenizou os alunos das bandas, que realizaram lindas apresentações. O Prefeito agradeceu o apoio dos colaboradores que proporcionaram momentos de lazer, diversão e felicidade.

Neste ano, o projeto “Natal 275 Anos Viamão”, com a tradicional chegada do Papai Noel durante as atividades do Natal percorreu várias regiões, levando alegria às crianças e aos moradores das regiões de Águas Claras, Santa Isabel, Itapuã, Augusta e Centro. O evento teve a organização da Prefeitura de Viamão – através das secretarias de Educação. Esporte e Lazer, Cultura – com o patrocínio da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) e apoio do Serviço Social do Comércio (SESC Viamão).