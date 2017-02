Da construção civil para a barbearia

Após realizar um curso no Senac Viamão, Edevaldo Pereira do Nascimento passou por uma mudança radical em sua área de atuação e na vida profissional

Cimento, areia, colher de pedreiro, régua e prumo. O que esses objetos têm em comum com tesoura, pente e máquina de barbear? Aparentemente nada. Porém, Edevaldo Pereira do Nascimento fez com que essas duas realidades fizessem parte de sua vida. O ex-auxiliar de pedreiro decidiu trocar sua rotina na construção civil para empreender em um negócio próprio e apostar em uma área totalmente diferente da que estava acostumado: a beleza.

O primeiro passo foi buscar uma qualificação no ramo. Na hora de escolher a instituição de ensino, não teve dúvidas: seria no Senac. “Foi a primeira opção que me ocorreu, pois minha esposa já havia feito um curso lá e tinha gostado bastante, então fomos procurar a unidade de Viamão”, explica Edevaldo. Foi então que ele iniciou o curso de Barbeiro no Senac Viamão. Dados comprovam que Edevaldo fez a escolha certa. De acordo com o Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares no Rio Grande do Sul, existem cerca de 170 mil empresas do ramo em todo o Estado, o que gera 519 mil empregos diretos.

Porém, no começo, Edevaldo conta que não foi fácil se habituar com a nova realidade. “Achei que não fosse conseguir me adaptar, pois estava acostumado com uma rotina muito diferente. Mas acredito que nada é impossível quando realmente queremos algo”, conta o ex-predeiro. O aprendizado durante o curso e o incentivo dos professores fizeram com que Edevaldo quisesse ir além da sala de aula e tivesse a ideia de abrir o próprio negócio na área. “Eu queria começar a trabalhar no ramo para aplicar meus conhecimentos do curso, mas não tive oportunidades. Então comecei a pensar em abrir meu negócio. Os próprios professores nos estimulam a empreender e me ajudaram a pesquisar os pontos disponíveis na cidade”, relata o barbeiro. Um mês antes de concluir a capacitação, ele encontrou um local disponível e viu seu objetivo se tornar real.

Foi aí que nasceu o Ateliê Salão de Beleza, localizado no centro de Viamão. “Resolvi encarar esse desafio ‘na cara e na coragem’. No começo foi difícil, e ainda estou me adaptando, mas estou gostando muito”, declara. O estabelecimento conta não só com serviços de barbearia, mas também cabeleireiros e manicures. O negócio deu tão certo, que o salão já está passando por uma obra que visa a ampliação do local. “Estamos aumentando a estrutura e pretendemos contratar mais profissionais. A minha ideia é que seja um salão voltado para todos os públicos: mulheres, homens e crianças. Um lugar onde a família inteira possa frequentar”.

O barbeiro também afirma que planeja continuar se qualificando na área da beleza. “Pretendo procurar o Senac novamente, dessa vez para fazer o curso de cabeleireiro”, afirma o agora profissional e dono de seu próprio estabelecimento.