Dia 28 será conhecido projeto de revitalização do Lago

Na quarta-feira, dia 28 de dezembro, às 18h30min, no Centro Municipal de Cultura e Esporte Dr. Carlos Pinto Menett (Ginásio Municipal), na Avenida Açores, a Prefeitura realiza uma Audiência Pública de apresentação do projeto vencedor de revitalização do Lago Tarumã e o seu entorno. Lembrando que em agosto deste ano, a Prefeitura realizou o Concurso Público Nacional de Arquitetura que escolheu a concepção urbanística, paisagística e arquitetônica mais adequada para a qualificação e revitalização deste local.