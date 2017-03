Dia mundial da água mobiliza entidades e estudantes

Prefeitura, Lions, Corsan e alunos de escolas do município participam de atividades

A celebração do Dia Mundial da Água, 22 de março, em Viamão foi marcada por uma mobilização do Lions Clube e Rotary Clube, em parceria com a Corsan e Prefeitura. O ato foi para chamar a atenção sobre a importância da água. “Não se pode separar água e vida. Segundo estudos da ONU, 40% da humanidade terá problemas com o abastecimento de água até o ano de 2025, ou seja, daqui a oito anos já estaremos sofrendo com a falta dela”, explica o presidente da Associação Internacional de Lions Clube, José Ademar Weisheimer.

O assessor da diretoria de Expansão da Corsan, César Oliveira, fala que a Corsan opera com o sistema integrado para abastecimento de Viamão. “90% da água vem da ETA de Alvorada e somente 10% é captado na ETA do Fiúza. Estamos construindo um novo sistema para abastecimento do município, no Lami, em Porto Alegre, com uma estação de tratamento de Viamão”, destaca.

O prefeito, André Pacheco, enalteceu a parceria entre as entidades e ressaltou que a Corsan protagonizou o processo em Viamão. “Um passo importante que antecedeu a assinatura do novo contrato com a Corsan foia a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. As metas a curto prazo do novo contrato prevê a construção de uma nova estação de tratamento de água em território viamonense até 2020. Outro avanço foi o comprometimento da Corsan em coletar e tratar 87,3% do esgotamento sanitário do município, num prazo de 11 anos, o que trará uma melhoria na saúde da população. Isso é qualidade de vida, isso é construir uma cidade melhor”, finaliza Pacheco.

Alunos do Colégio Adventista participaram da atividade, distribuindo folderes educativos. O Lions também participou com um brechó, onde estavam expostos roupas, sapatos, bolsas e objetos. A banda marcial Castelo Branco realizou apresentação musical e o Setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estava distribuindo mudas frutíferas e nativas, como jabuticabeiras, pitangueiras, cereja do mato, araçá e ipê, doadas através de compensação ambiental e entregues no Horto Municipal, num total de 125 mudas.