“Dionysio Tonial” comemora seus 15 anos

As fortes e intensas chuvas que caíram no último final de semana, não foram suficientes para impedir que os 433 participantes comemorassem os 15 anos do Grupo Escoteiro Marista Ir. Dionysio Tonial num grande acampamento realizado na Vila Marista Nossa Senhora das Graças.

A Família Dionysio Tonial (jovens, chefes e Patrulha Coruja) recebeu jovens, adultos voluntários e pais dos Grupos Escoteiros Chefe Ieda de Alvorada, Sentinela da Serra de Antônio Prado, Guajará Mirim e Sentinelas do Vale de Cachoeirinha, Anita Garibaldi de Gravataí, do Mar Passo da Pátria, Léo Borges Fortes, Lídia Moschetti, Marechal Osório e Ubuntu de Porto Alegre, 19 de Julho de Sapiranga, do Mar Carajás de São Jerônimo, Tabajara de São Marcos e do Mar Tubarão Branco de Tramandaí que participaram de atividades especialmente preparadas.

“O Escotismo e a Rede Marista, que comemora 200 anos de atuação no mundo, são importantes e contribuem para a construção de um mundo mais humano através da formação do indivíduo”, destacou Maurício Anony, Diretor do Colégio Marista Graças, além de dar as boas-vindas a todos e desejar uma excelente atividade durante a cerimônia de abertura do evento que contou com a presença da Presidente da APAMIMG Raquel Adamatti, do Comissário Distrital do 13º Distrito Escoteiro Júlio Barbosa, do Presidente da APAMIMG à época da fundação do GEMIDT Antônio Souza e dos Irmãos Maristas Pedro Pellizzaro e Salvador Durante.

A atividade proporcionou aos jovens e adultos voluntários a integração e a troca de experiências bem como o espírito de amizade, união e cumplicidade necessários para que, diante do desafio do clima, pudessem aproveitar ao máximo esta oportunidade de convivência com integrantes de todos os ramos escoteiros explorando, através das equipes formadas, as belezas naturais da Vila.

O Chefe Marcos Gonçalves, Diretor Presidente do GEMIDT, falou sobre a atividade: “Mesmo com o clima chuvoso e úmido, foi atingido o objetivo principal que, além de comemorar os 15 anos do grupo, foi o de fazer com que ratificássemos que o escotismo, mesmo através das dificuldades impostas pelo clima e na superação dos limites individuais, seja o caminho para formação do indivíduo, baseado numa escala de valores sociais e que os jovens sejam os verdadeiros agentes transformadores das comunidades em que estão inseridos levando nas suas memórias estes momentos de muita superação, descontração e alegria com as novas amizades realizadas e o melhor de tudo”.

A escoteira Bianca Rizzon, do Grupo Escoteiro Tabajara de São Marcos, assim se manifestou: “Nossa aventura começou ainda na madrugada do sábado quando entramos no ônibus e seguimos à Viamão; eu estava, aparentemente, tranquila mas na verdade estava muito ansiosa. Tudo foi muito rápido mas intenso e, com muita alegria, posso dizer que vivi novas experiências e aprendi muito. Passamos o sábado e o domingo interagindo com jovens de outros grupos escoteiros de diversas cidades e curtindo com todos. As atividades, o medo de não conseguir realizá-las, a satisfação de ver o contrário acontecendo, a união da tropa, o apoio de todos, o ombro amigo, a confraternização foram muito importantes. Li e hoje usarei esta frase pois serve perfeitamente para mim: Se algum dia me perguntarem qual é a coleção mais importante de minha vida, tenho certeza que poderei responder que a mais importante foi a coleção de memórias que levarei para sempre comigo e este acampamento estará lá registrado”.

Agora, o foco do GEMIDT volta-se ao Jantar Dançante a ser realizado no dia 12 de agosto no Centro Cultural Marista Graças. Informações na página do facebook.

