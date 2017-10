Diretora das Nações Unidas visita exposição do Tô Dentro de Viamão

Nesta semana, o Programa Tô Dentro de Viamão é um dos protagonistas do 11º Congresso de HIV/AIDS e, simultaneamente, o 4º Congresso de Hepatites Virais.

E nesta quinta-feira (28), a exposição recebeu uma visita especial. A diretora do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, Georgiana Braga-Orillard, passou pelos oito contêineres e percorreu as cinco estações interativas com diferentes abordagens sobre HIV, ITSs, prevenção, gerenciamento de risco, estigma e preconceito.

“Sensacional”. Esta é a definição que Georgiana teve ao visitar o espaço do programa Tô Dentro de Viamão: “Eu achei sensacional. Achei o projeto super jovem e eu mesma tive muita vontade de fazer perguntas, de interagir mais. A exposição resgata a linguagem que, muitas vezes, nós perdemos, que é a linguagem do jovem. É interativo, é divertido e muito informativo. Fiquei muito surpresa com o que eu acompanhei lá dentro, tem muita informação”, declara a diretora.

A diretora das Nações Unidas não descarta uma visita à cidade e sugeriu conhecer mais de perto o dia a dia do trabalho realizado em Viamão. Esta visibilidade é extremamente importante para o município, para o secretário de Saúde de Viamão, Luis Augusto Carvalho, o índice na cidade é alto, mas os esforços não serão medidos: “Mesmo Viamão sendo um município com alto índice, tenho certeza de que temos boas perspectivas para mudar esse quadro. Estamos trabalhando com os adolescentes, nas escolas e assim, conseguiremos disseminar a ideia da prevenção”, explica Carvalho.

Além do programa Tô Dentro, Viamão também se fez presente com o programa Galera Curtição, que teve início neste ano e tem a participação de 54 escolas do município.

Representando o Galera, o secretário de Educação, Carlos Bennech, fala da temática e metodologia que aborda nas escolas de Viamão: “O Galera é um projeto que fala do nosso dia a dia nas nossas escolas, nas comunidades escolares. É um projeto que traz conhecimento sobre temas considerados por muitas pessoas como tabu. Falar sobre uso abusivo de álcool e drogas, sobre gênero, violência, bullying é proporcionar aos jovens a oportunidade de serem protagonistas destas ações”, explica Bennech.

Além de colocar o aluno como protagonista, o Galera Curtição promove formação com professores e formação de jovens multiplicadores em parceria com profissionais da saúde. Uma interação que faz com que tenhamos cada vez mais conhecimento para abordar estes temas.

Carlos ainda ressaltou a importância dos programas de auditório: “Chegamos nos programas de auditório que é um ponto de intensa interação com todos os envolvidos. Vamos nos divertir aprendendo e mostrando que é possível sim um mundo mais justo, solidário, fraterno. O Galera é inovação. O Galera aproxima a escola da comunidade escolar. O Galera faz diferença na vida das pessoas”, celebra Bennech.

O 11º Congresso de HIV/AIDS e o 4º Congresso de Hepatites Virais contou com mais de 130 atividades científicas, incluindo oficinas, capacitações e cursos pré-congresso, e tem como propósito reunir a comunidade científica, a sociedade civil, as pessoas que vivem com o HIV e com as hepatites virais, profissionais de saúde e os gestores públicos, para discutir os avanços e os desafios da epidemia, com uma abordagem mais integrada e voltada para as necessidades e características individuais de cada pessoa.

A exposição do Tô Dentro é uma realização do Programa de DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de Viamão, e o Galera Curtição é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.