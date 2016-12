(CRÕNICA DE PANO TERRA)>>>>>

É NATAL! ====

Eu, festeiro que sou, adoro aniversários, Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim todas as datas festivas de nosso calendário. Mas Natal é diferente, a data requer reflexão. Já contei aqui: não sou católico, nem apostólico e muito menos romano. Sou cristão. Jesus Cristo foi o cara. Dia 25 comemoramos 2016 anos de seu nascimento. A lembrança dele me causa felicidade. Sinto-me bem pensando em Cristo. Em 25 de dezembro de 1989 estávamos eu e o Renato Cancherini em Belém, Israel, sua cidade natal. Foi um Natal simples, sem presentes, mas havia algo no ar. Fazíamos história. Estar onde o “homem” nasceu causava alegria, emoção. Fazia frio. Com todos os hotéis e pousadas lotadas, acabamos por dormir na praça. Literalmente eu dormi na praça (pensando nela! – a Fábia). Ou seja, a felicidade está logo ali, nas pequenas coisas, nas pequenas satisfações, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus amigos. Abaixo conto o que se passou em 24 horas comigo, da noite da última sexta-feira ao final da noite de sábado, para lhes mostrar como a vida é boa.

No dia 11, aquele fatídico dia em que meu ex-time foi rebaixado, me mandei para São Paulo. Temos uma filial lá. Trabalhei toda a semana como um camelo. Na sexta pela manhã peguei uma ponte aérea e fui para o Rio de Janeiro visitar um cliente e no final da tarde voei para Porto Alegre. Cheguei lá pelas 22h30min e às 23h30min estava aboletado no Guará tomando cerveja com meus amigos. Tomei duas, peguei uma carona com o Bode que me deixou em casa. Minha esposa me esperava cheia de novidades. Acabara de abrir sua loja, seu sonho. Conversamos até altas horas. Dormi o sono dos justos. No sábado de manhã saí correndo atrás do garoto mais sensacional do mundo, meu afilhado Othavinho Pirulito. Brincamos e fomos almoçar no Sabor Viamonense, antigo bar do Manoel. Fizemos uma grande mesa com muitos amigos. Eu, Fábia, Othávio, Analú, Diana, Daniel Cabeção, Caçapa, Juaresinho, Vitor Macumba, Julio Bianchi, Nenê Barreto, entre outros. Juaresinho, presidente do União, exigiu a presença logo mais à tarde de meu pai Sílvio Boca na festa de encerramento de temporada do time. Fiquei contente. Meu pai é um dos fundadores do União, em 1954. Há poucos vivos. Depois do almoço mais uma soneca.

Às 5 da tarde fomos, eu o Pirulito, para o estádio Edgard Leitão Teixeira assistir o Gre-Nal do União. O menino se esbaldou brincando. Após o jogo batucada com o Caçapa no comando, cerveja gelada e churrasco. Ficamos até às 22h30min (se passara 24 horas da minha chegada no aeroporto). Eu e o Pirulito subimos a pé a Paciência e fomos para casa. A Fábia deu um banho nele, fez uma mamadeira e ele dormiu. Com os dois deitados na cama, me deitei numa caminha no chão, feita para ele e pensei: não sei o conceito de felicidade, mas deve ser algo bem parecido com isso. Então, feliz da vida, dormi.

Feliz Natal a todos!