Centro da Juventude e Senac realizam bate-papo com jovens

O Centro da Juventude, em parceria com o Senac, está preparando um bate-papo com os jovens atendidos no programa, nos dias 28 e 29 de novembro, na sede do projeto, Avenida Senador Salgado Filho, nº 9214, parada 55. O intuito do encontro é conversar sobre o jovem aprendiz e apresentar ao Senac os currículos que vêm sendo montados durante os atendimentos no Centro da Juventude, a fim de prepará-los e deixar toda documentação pronta para uma futura primeira oportunidade de emprego.

São atendidos no Centro da Juventude cidadãos de 15 a 29 anos, sendo que o limite de idade para participar do bate-papo é até 24 anos. Jovens estes que são encaminhados para o projeto através das secretarias de Cidadania e Assistência Social, Saúde, Educação, e Conselho Tutelar. Nos dois dias de bate-papo serão atendidos ao todo 50 jovens.

Segundo Renato Quintana, gestor da coordenadoria da juventude, a ideia de realizar o encontro com o Senac surgiu pela grande procura por parte dos jovens, pelo menor aprendiz e, por isso, já existe a intenção de marcar outros encontros no ano de 2018.