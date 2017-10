Centro da Juventude Viamão iniciou suas atividades na segunda-feira, 16

O que parecia um sonho distante para os jovens, hoje é realidade. Um centro de juventude inteiro para os nossos jovens e recheado de oficinas e cursos profissionalizantes.

As primeiras atividades do Centro da Juventude Viamão aconteceram na tarde desta segunda-feira, 16. O auditório da Escola Estadual Ana Jobim virou salão de danças e dinâmicas de grupo que serviram para “quebrar o gelo” e começar a integrar os jovens de 15 a 24 anos que se inscreveram nos cursos oferecidos pelo Programa de Oportunidades e Direitos (POD), da Secretaria de Desenvolvimento Social, Justiça e Direitos Humanos (SDSTJDH) em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Prefeitura Municipal de Viamão. Cerca de 200 pessoas participaram do evento de inauguração do espaço.

A solenidade contou com a presença da Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori e do vice-prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias Russinho. Na ocasião, Maria Helena explicou que os centros da juventude completam uma série de ações do governo estadual, que tem a educação e a segurança como prioridades: “O Programa de Oportunidades e Direitos é isso que o próprio nome já diz. Queremos que vocês aproveitem essas oportunidades, que vocês aprendam algo que vai fazer a diferença na vida de vocês e que construam o próprio futuro”, destacou a secretária.

Além disso, Maria Helena, destacou o PIM, o Criança Feliz e as Cipaves ressaltando a importância de ter como foco as crianças e os jovens e promover, desde cedo, uma cultura de paz.

Em sua fala, o vice-prefeito de Viamão, Valdir Elias Russinho, ressaltou a importância destas ações na cidade: “Estamos em um momento delicado na nossa sociedade onde o futuro também é nossa preocupação. Queremos um futuro melhor para os nossos jovens, oportunidades para se tornarem pessoas qualificadas. Viamão está ganhando muito com este investimento e sei que continuaremos a avançar cada vez mais”, comemora o vice-prefeito.

No total, já são 141 jovens inscritos nos cursos de Beleza e Estética, Assistente Administrativo, Informática e Gastronomia que iniciam na próxima semana. Nesta semana já iniciaram as oficinas artísticas e culturais, atividades esportivas, reforço escolar, atendimento psicossocial e, quando necessário, encaminhamento para as redes de saúde, educação e assistência social.

Também participaram o coordenador da juventude Viamão, Renato Quintana, o coordenador do Escritório de Projetos, Aldo Peres, e o diretor do Departamento de Políticas para a Juventude, Ricardo Bassi, além de representantes da Brigada Militar, autoridades, comunidade escolar, pais e entidades parceiras.

Saiba mais:

O Centro da Juventude Viamão integra o Programa de Oportunidades e Direitos (POD), do Governo do Estado do Rio Grande do Sul em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e é gerido pela Renapsi, entidade vencedora da seleção.

Estão sendo criados centros da juventude nas seis regiões que concentram os índices mais altos de criminalidade e de mortes violentas de jovens no estado. O objetivo é reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida nessas comunidades por meio do incentivo ao ensino, combate à evasão escolar e aumento da empregabilidade. Cada centro atenderá 600 jovens por ano.

Até 2019, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Justiça e Direitos Humanos investirá 50 milhões de dólares no Programa de Oportunidades e Direitos, em recursos obtidos junto ao BID, com contrapartida de 6 milhões de dólares do governo estadual. Além da implantação dos centros de juventude, os recursos também estão sendo investidos para melhorar a efetividade policial e qualificar o sistema socioeducativo.

O Centro da Juventude de Viamão está situado junto à Escola Ana Jobim, na avenida Senador Salgado Filho, 2312, Cecília, na parada 36.