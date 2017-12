CME presta contas das ações efetuadas no segundo semestre

Na manhã de terça-feira, dia 12 de dezembro, o Conselho Municipal de Educação (CME) prestou contas ao prefeito, André Pacheco, das ações realizadas no segundo semestre de 2017. Criado em 1993, o CME hoje é presidido por Índia Guaraçaí Teixeira e tem como vice-presidente Jaciara Sparremberger Ferreira.

De acordo com Índia, hoje o município possui 112 escolas privadas de Educação Infantil. “Até o dia 11/12/17, cadastramos 82 instituições. Destas, estão credenciadas 9 escolas privadas e 23 municipais, 2 escolas privadas para serem votadas na plenária do dia 13/12/17 e 91 escolas estão com o processo em andamento (52 escolas privadas e 39 escolas municipais). Temos outros 14 processos para leitura e análise”, explica.

Foram realizados um total de 555 atendimentos. O Conselho, além do credenciamento, realiza visitas às instituições, fiscalizando, colaborando e orientando para que o processo educacional e a infraestrutura sejam somatórios para o desenvolvimento dos alunos.

A meta para 2018, segundo a presidente do CME, é aumentar o número de escolas de educação infantis privadas credenciadas. O secretário de Educação, Carlos Bennech, parabeniza a parceria entre a SME e o CME. Estamos buscando uma solução para fazermos parcerias e atendermos a demanda da educação infantil até 2020.

O prefeito também parabenizou a atuação do Conselho e fala em buscar uma solução em conjunto para que a Prefeitura possa fazer parcerias com as escolas regulamentadas pelo CME a fim de atender a demanda da educação infantil até 2020.