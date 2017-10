Começa a rematrícula para os alunos da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que no dia 23 de outubro inicia o período de rematrículas para o ano letivo de 2018, para todos os alunos da rede municipal. A rematrícula será efetuada na própria escola onde o aluno já estuda, de 23 de outubro a 30 de novembro.

Já o período para matrícula dos novos alunos da educação infantil, 1º ano do fundamental e médio, das redes municipal e estadual, ainda não está definido.

Documentos necessários:

**Comprovante de residência atualizado (no nome do pai/mãe ou declaração do proprietário autenticado em cartório).

**RG e CPF do responsável (pai/mãe)