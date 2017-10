Corsan forma estudantes municipais em Embaixadores do Saneamento Básico

Durante a segunda-feira, dia 2 de outubro, cerca de 500 estudantes do 6º ano de 13 escolas da rede municipal receberam a formação de Embaixadores do Saneamento Básico, promovido pela Corsan. A capacitação foi realizada na Fazenda Pedagógica Quinta da Estância Grande. O tema refere-se à preparação dos estudantes como multiplicadores nas suas comunidades para a implantação do saneamento básico no município em até 10 anos.

A atividade está sendo desenvolvida a nove municípios do Estado e faz parte da Semana Interamericana da Água. Os estudantes chegaram e foram convidados a participar de uma trilha em área de preservação ambiental, com vista à nascente. Os monitores explicaram de onde vem a água que se bebe, a importância da preservação das nascentes na formação dos rios e arroios, a qualidade da água e o papel de cada um para a preservação.

Após, os alunos participaram de uma oficina para formação dos recursos hídricos e ciclos da água, tipos de uso, volume consumido diariamente, simuladores de consumo com uso racional e reaproveitamento de recursos, bem como a importância para a saúde de todos de uma água tratada, um esgoto tratado e o recolhimento de lixo doméstico.

Todos os estudantes também participaram de uma dinâmica da ponte de água, onde cada aluno representava uma residência, com partes de encanamento. Eles tinham de trabalhar junto para levar, de forma cooperada, a água tratada e a água servida de um ponto a outro. Depois de trabalharem coletivamente, formando uma equipe e se ajudando a passarem por obstáculos, o grupo ficou mais forte e unido. Aí foi a hora de cada escola confeccionar a sua “Bandeira do Saneamento Básico”, com seus compromissos em relação ao saneamento básico em sua casa e em sua comunidade. Com todas as metas cumpridas, os estudantes receberam o certificado de “Embaixadores do Saneamento Básico”.

O diretor-Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Valnei Veloso, destaca que os alunos agora fazem parte de um grupo de fiscais do meio ambiente em suas comunidades e têm o dever de apontar e informar as irregularidades que constatarem nos seus bairros. “Eles viram a importância da água e seus ciclos na natureza na prática e agora devem levar seus conhecimentos para as suas regiões a fim de ajudarem as suas comunidades. Água tratada é saúde, já esgoto a céu aberto gera doenças”, conclui.

Participaram da atividade as escolas municipais: Monteiro Lobato, Nossa Senhora da Conceição, Vinte de Setembro, Araçá, Pedro Vicente, Dom Diogo de Souza, Frederico Dihl, Humberto de Alencar Castelo Branco, Anita Garibaldi, Jardim Viamar, Monte Alegre Caic, Paulo Freire e Guerreiro Lima.