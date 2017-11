Cultura na Escola resgata identidade de Viamão

O departamento de cultura foi à escola Barreto Viana, no dia 27 de outubro, para dar continuidade ao Cultura na Escola e observar o projeto Memória e Identidade, que, conforme a professora Gilmara, tem como objetivo o resgate dos pontos históricos e turísticos do município, despertando nos alunos o exercício de cidadania. Palestras, vídeos, produções textuais, gincanas e saídas pedagógicas são atividades desta construção do sentido de pertencimento, valorizando a formação da identidade do povo viamonense.