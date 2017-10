Destaque na II Mostra de Pesquisa do IFRS Campus Viamão

A EMEF Jerônimo Porto, localizada na zona rural de Viamão, foi Destaque na II Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão do Campus Viamão do Instituto Federal (IFRS). O evento foi realizado de 19 a 21 de outubro e integra atividades de natureza científica, tecnológica e cultural, apresentando como eixo central o tema “Incluir para Transformar”. De acordo com diretor-geral do IFRS Campus Viamão, Alexandre Vidor, a realização da Mostra objetiva a difusão do conhecimento produzido nas dimensões da pesquisa, do ensino e da extensão no âmbito das instituições de ensino técnico e tecnológico de Viamão e da região, a partir da exposição de trabalhos e de atividades envolvendo diferentes práticas e saberes.

Da rede municipal, participaram cinco escolas que fazem parte do projeto Escolas Inovadoras Aurora: Zeferino Lopes de Castro, Cisne Branco, São Jorge, Jerônimo Porto e Frei Pacífico. Foram três dias intensos, com palestras e visitações aos trabalhos. A EMEF Jerônimo Porto recebeu o certificado de Destaque na categoria de Ensino Fundamental. O seu trabalho – Tecnologias a Serviço da Inclusão – teve por objetivo a inclusão de deficientes visuais nas escolas de ensino regular.

De acordo com o diretor da EMEF Jerônimo Porto, Eduardo Peixoto, o trabalho foi desenvolvido por um grupo de alunos do 6º ano, pensando na acessibilidade de um colega cego. “Foi um projeto executado através de tecnologias simples e de baixo custo, sob as orientações das professoras de educação física, ciências e robótica, primando pela qualidade de vida do colega e sua inclusão social. Foram confeccionados bastões de cano PVC com efeito sonoro, bola com guizo e uma estrutura com cordas que permite a locomoção pelas dependências da escola, com autonomia e segurança. Os materiais são bastante simples e podem ser desenvolvidos em diferentes espaços sociais”, conclui Peixoto.

A EMEF Frei Pacífico, localizada em Itapuã, participou da Feira com projeto “Aprendizagem Sustentável: Uma Prática para um Mundo Melhor”. A EMEI Cisne Branco apresentou o projeto Gestação, com explicação fornecida pelas crianças. A EMEF Zeferino Lopes de Castro desenvolveu um protótipo com o objetivo de evitar que a geada queime a pastagem. E, a EMEF São Jorge, apresentou o projeto de geração de energia eólica.