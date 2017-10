EMEF Sargento Raymundo Soares recebe os primeiros Chromebooks

A EMEF Sargento Raymundo Soares foi a primeira escola a receber os Chromebooks. A entrega que totaliza 36 equipamentos e um carrinho para carregar os mesmos, ocorreu no dia 20 de outubro pela manhã e será aplicada, segundo o professo responsável pelo projeto na escola, João Vargas, nas turmas de 6º, 7º, 9º ano e no grupo de robótica. A implantação dos Chromebooks na escola será acompanhada pela responsável pelo setor de Tecnologias Educacionais, Gabriella Paim, que realiza a mediação entre a Secretaria de Educação e a empresa Google.

Através dessa ação, que faz parte do projeto piloto Move to Google, que foi iniciado a partir da intenção de validar a eficácia e a eficiência da plataforma G Suite for Education™ , do Google, e dos equipamentos Chromebooks para utilização das escolas públicas de Viamão, a Secretaria está inovando de forma pioneira e avançando no que se refere às tecnologias na educação e na sala de aula.

Agora, os professores contarão com o auxílio dos Chromebooks para ensinar. Equipamentos idealizados pelo Google para funcionar em nuvem e facilitar a rotina de uso das instituições, e a vida dos profissionais da educação em sala de aula, por sua rápida inicialização, longa duração de bateria, pela facilidade de transporte dos equipamentos pela escola – descartando a necessidade de um laboratório de informática – proteção contra vírus e segurança integrados e totalmente personalizados. Outro benefício do Chromebook é que, apesar de ser um equipamento pensado para funcionar com internet, o mesmo possui algumas funcionalidades que permitem que ele funcione offline, como Gmail, documentos, planilhas e alguns aplicativos instalados. Além de todas essas vantagens, o Chromebook pode ser utilizado por mais de um aluno, oportunizando um novo aprendizado e conectando ainda mais as crianças ao novo mundo tecnológico.