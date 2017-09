Escola Evaldo Maia está de cara nova

Na tarde de 18 de setembro, a Prefeitura de Viamão, por meio da Secretaria de Educação, entregou à comunidade e aos alunos a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaldo Maia dos Santos.

Já dizia Raul Seixas: “Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas, um sonho que se sonha junto, é realidade”. E é esta mesma realidade que Bento Selau vivenciou ontem, que há 28 anos sonhava com uma escola naquela região, e viu quando a escola começou a ganhar vida. “Aqui não havia nada, só o terreno, e desde então começamos a sonhar com uma escola. A partir daí, unimos forças com os amigos, vizinhos e então conseguimos realizar esse sonho que é de todos nós. A minha felicidade é muito grande por estar aqui, vivendo isso”, relembra Bento.

Na cerimônia, a diretora da escola Evaldo Maia dos Santos, Márcia Gomes de Oliveira, se emocionou ao falar das conquistas que a escola vem recebendo: “O sentimento de hoje é imensa alegria e gratidão. Gratidão por termos recebido tantas coisas boas, de poder oferecer aos alunos uma escola linda e bem cuidada, além do reconhecimento que a Secretaria de Educação tem nos dado. Nos sentimos realizados por ver a escola melhorando a cada dia. É muito gratificante”, comemora Márcia.

Em sua fala, o secretário de Educação, Carlos Bennech, reforça a importância de uma estrutura de qualidade nas escolas: “Enquanto Secretaria de Educação, entendemos que a questão física também é uma necessidade, porque a maior parte do dia o aluno está na escola, que também deve ser vista como a sua casa. Além disso, contribui muito com a autoestima dos pais, alunos e dos nossos professores. Assim, vamos continuar cada vez mais cuidando de todas as escolas de Viamão. Dentro do possível, nenhuma ficará desassistida”, enfatiza Bennech.

A escola Evaldo Maia dos Santos ganhou a pintura geral, interna e externa, no padrão Secretaria Municipal de Educação, e o cercamento com gradil de concreto, nos fundos da escola. Um investimento de R$ 240.554,80.