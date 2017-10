Escola municipal de Viamão ganha “Prêmio Professores do Brasil”

A Escola EMEF Presidente Getúlio Vargas, localizada no bairro Florescente, foi vencedoras do Prêmio Professores do Brasil, na categoria dos 6º aos 9º anos, em nível estadual. O professor premiado é Paulo Nedel, coordenador do “Projeto Ateliê do GV: uma viagem pela História da Arte nas Paredes da Escola”. O prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação (MEC), tem por objetivo reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.

“O Projeto Ateliê do GV visa à reprodução de obras artísticas de diferentes épocas, lugares, pintores e estilos, a fim de criar na escola uma galeria com as pinturas representativas da História da Arte, assim como da arte popular, para apreciação e análise da comunidade escolar”, explica a diretora da escola, Carla Bittencourt.

A EMEF Presidente Getúlio Vargas faz parte das Escolas Inovadoras Aurora, no qual outras oito escolas da rede municipal integram. O projeto faz parte de um projeto-piloto da Secretaria Municipal de Educação, executado em parceria com a Fundação Telefônica/Vivo. De acordo com Nedel, o Ateliê do GV é executado no turno inverso ao escolar e os estudantes reproduzem obras artísticas brasileiras e estrangeiras, de diferentes épocas.

“A diversidade cultural é respeitada, a fim de uma formação que fomente a sensibilidade estética, ao mesmo tempo em que construa conhecimentos tanto sobre as obras e os artistas como o contexto histórico e social de sua realização. Além disso, quando concluídas, as pinturas são colocadas nas paredes da escola, formando uma bela galeria, fazendo com que os corredores pareceçam um museu de arte, protagonizado pelos próprios alunos. Isso, além de ser um modo de expressão para eles, aumenta a autoestima e a afirmação do aluno”, conclui o coordenador do Ateliê no GV.

Saiba mais:

O projeto iniciou em 2012 e, somente de março de 2016 até o momento atual, foram criadas mais de 70 reproduções, por mais de 52 alunos. Já foram pintadas obras deMichelangelo, Picasso, Claude Monet, Matisse, Van Gogh, Paul Klee, Edward Munch, Kandinsky, Georges-Pierre Seurat, Mondrian, Miró, Goya, Portinari, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Iberê Camargo, Nelson Jungbluth, Carybé, Oscar Niemayer, Alfredo Volpi, Djanira da Motta e Silva, Romero Britto, J. Borges, Waldomiro de Deus, José Costa Leite, Antônio Poteiro, Ziraldo, Iotti, entre muitos outros.