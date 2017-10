Escola municipal promove Feira do Livro

Na data em que se comemora o Dia do Poeta – 20 de outubro – a EMEF Jardim Outeiral promoveu a II Feira do Livro – Mundo Mágico da Leitura. Durante todo dia, a escola teve uma programação intensa, com palestras, teatro, apresentações, vendas e trocas de livros. Pela manhã, a escritora Kátia Regina Souza apresentou seu livro – A fantástica jornada do escritor no Brasil – uma obra de não-ficção, uma reportagem propriamente dita, voltada pra quem gosta da escrita e pretende aventurar-se numa carreira nesta área.

À tarde, foi a vez da escritora Angélica Rizzi falar sobre seu trabalho. O fotógrafo Valdir da Silva falou sobre sua vida. Silva contou como perdeu a visão e como foi o processo de superação e a importância do apoio da família. “Não é fácil, mas também não é impossível. Meu diferencial é usar os outros sentidos, com mais sensibilidade, para captar a imagem perfeita”, destaca o fotógrafo.

Para o evento, a escola criou uma moeda simbólica para premiar os alunos que se destacaram ao longo do ano pelo bom desempenho, comprometimento e respeito com colegas e professores – a Outeireca Real. De acordo com o diretor da EMEF Jardim Outeiral, Márcio Cândido, a Outeireca Real serve como passe VIP (prioridade para ver e adquirir os livros) na feira do Mundo Mágico da Leitura. “A feira foi um sucesso, não só pelo envolvimento com os livros, mas também pelas palestras e, principalmente, pela visita da autora Angélica Rizzi. A escola se mobilizou para esse dia, escolhendo alunos destaques dos dois primeiros trimestres, onde o melhor aluno de cada turma escolhido pelos professores ganharam uma Outeireca Real para trocar por um livro.”

Foram comercializados 448 livros, com a um valor simbólico de R$ 1,00, gerando um montante de R$ 430,00. “18 livros foram comprados com a Outeireca Real, moeda doada aos alunos destaque. Com o total arrecadado será investido na aquisição de novos livros de literatura sugeridos pelos alunos”, encerra Cândido. O diretor informa que aprogramação foi voltada exclusivamente para o incentivo do hábito de leitura, tendo também apresentação musical, teatro, mostra de murais e fotografias e declamação de poesias, palestra motivacional e contação de histórias.

Também participaram do evento o projeto “troca-troca de livros” da Secretaria Municipal de Cultura, a atriz de teatro Candy Bazanella e as suas alunas da escola Espaço do Ator, e as assessoras pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação Cleo Sörgen, Carla Sant’Anna e Valkíria Fróes.